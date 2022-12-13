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الثلاثاء، 13-12-2022 04:29 م

زراعة الأعيان تطلع على تعديلات قانون التعاون

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، على أبرز تعديلات المشروع المعدل لقانون التعاون والأبعاد التنموية لها.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، ومساعده الدكتور ناصر أبو البرك، ومندوب منظمة العمل الدولية سامر الرواشدة.


وقال العين الزعبي إن الاجتماع يهدف للإطلاع على أبرز التعديلات المطروحة على المشروع المعدل لقانون التعاون، إلى جانب الإطلاع على المعيقات التي تواجه المؤسسة، خاصة التشريعية منها.


ولفت إلى أهمية دور المؤسسة المتمثل بالتنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لإعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني الزراعي في المملكة، والإشراف على الجمعيات الزراعية التعاونية.


بدوره، تحدث الشلبي عن وجود حاجة ملحة للتعديل على القانون، من أجل تنظيم عمل المؤسسة عبر إيجاد بيئة تشريعية مساندة لعملها، إلى جانب النهوض بالقطاع الزراعي.


وأوضح أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في الإعفاء الكامل لضريبة الدخل، وخصوصًا أن القائمين على الجمعيات من ذوي الطبقة المتوسطة وأصحاب دخل محدود، حيث تعمل الجمعيات لتقديم الخدمات وليس لتحقيق الأرباح، وضمن مبادئ التعاون الدولي.


وأشار الشلبي إلى أن التعديلات تتضمن إنشاء معهد ثقافي لنشر الفكر التعاوني بين طلبة المدارس، وتعزيز دور المرأة والشباب في الجمعيات التعاونية، التي تعتبر نافذة تشغيلية لهم.


من جهتهم، تحدث أعضاء اللجنة عن أهمية التعديل على القانون للنهوض بعمل المؤسسة، مؤكدين أنها تصب في المصلحة العامة للمواطن والجمعيات التعاونية الزراعية.

 




 

 


 

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