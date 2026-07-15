زراعة الأعيان تطلع على خطط المركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، المركز الوطني للبحوث الزراعية، واطلعت على واقع عمل المركز وخططه المستقبلية.

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وقال الزعبي، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة اللجنة الميدانية للاطلاع على سير عمل المركز وبرامجه البحثية وعلى الخطط المستقبلية، مشيداً بدور المركز في تطوير القطاع الزراعي من خلال البحوث الزراعية.



كما ثمن جهود الجامعة الهاشمية في الشراكة مع المركز لإنشاء بنك البذور الوطني الذي جاء برعاية ملكية، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي.



بدوره، استعرض مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة، الدكتور زكريا مسلم، أبرز خطط المركز وإنجازاته والتحديات التي تواجه عمله، مبينا أن رؤية المركز تتمثل في الوصول إلى مركز بحثي زراعي متميز يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وذلك وفق رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية الزراعية.



وأشار إلى توجهات المركز في تعزيز استقطاب المشاريع البحثية والشراكات، إضافة إلى الإنجازات التي حققها عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وبنك البذور الوطني، مستعرضا تطلعات المركز المستقبلية لتطوير البحث العلمي الزراعي وتعزيز دوره في خدمة القطاع الزراعي ودعم التنمية المستدامة.



من جانبهم، ناقش الأعيان: سعود العدوان، وسند النعيمات، وضيف الله القلاب، وسلطان الجازي، وركان الفواز، عددا من مشاريع المركز، واطلعوا على أبرز التحديات التي تواجه سير العمل.



ونفذت اللجنة خلال الزيارة، جولة ميدانية في مرافق المركز، اطلعت خلالها على سير العمل والبرامج البحثية، حيث أوصت اللجنة بتعزيز دور المركز في إجراء البحوث الفنية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، والعمل على تنويع مصادر تمويله بما يعزز استدامة أعماله في ظل التحديات المالية.



كما أوصت اللجنة بتوظيف الموارد المتاحة بالطريقة الأمثل، وإعداد تقرير دوري حول المشاريع التي ينفذها المركز ، يتضمن الجهات الممولة ونسب الإنجاز والجدول الزمني المتوقع لاستكمالها، بما يعزز الشفافية ويسهم في متابعة الأداء.