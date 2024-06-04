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الثلاثاء، 04-06-2024 06:49 م

"زراعة الأعيان" تطلع على عمل المركز الوطني للبحوث الزراعية

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، على خدمات وإنجازات المركز الوطني للبحوث الزراعية، وانعكاسها على القطاع الزراعي.

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وتحدث الزعبي خلال زيارة اللجنة للمركز بحضور مدير المركز الدكتور نزار حداد، حول أهمية البحث العلمي في القطاع الزراعي وإسهامات المركز في تطوير القطاع، والذي كرم مؤخرا بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثانية.


وثمن دور المركز في نقل التكنولوجيا الحديثة والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بالنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال الجهود في استثمار الموارد البشرية واستقطاب المشاريع الدولية التي تركز على البحث العلمي والتدريب والتأهيل والتطوير وتبني زراعات حديثة تنعكس على الواقع الزراعي للمملكة.


وقال الزعبي إن اللجنة تهتم بمتابعة إنجازات المركز في تطوير البحث العلمي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل رافعة لقطاع الزراعي.


من جانبه، أكد حداد أن الخدمات البحثية للمركز جاءت نتيجة تكريس الجهود ومواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع الزراعي من خلال تكريس البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة والتأهيل والتدريب والتشبيك مع المؤسسات الوطنية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.


وأستعرض دور المركز في دعم المسيرة الزراعية، وقال إن المركز أول مؤسسة عربية توائم أهدافها مع الاستراتيجية الوطنية، وأول مختبر للزراعة المائية ومن أدخل الري بالتنقيط والزراعة المحمية في المملكة، إضافة إلى تطوير الأجهزة في المختبرات من خلال إدخال أجهزة حديثة نادرة الاستعمال في الشرق الأوسط وإدخال الأيزو والايستا لتطوير فحص البذور وتطوير بنك بذور الوطني على مستوى عالمي، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، إضافة إلى المشاريع البحثية للكوادر البحثية تم جلبها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.


وبين حداد أن المركز الوطني أول من ادخل حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية علاوة على نتائج الأبحاث الزراعية التي كان لها دور بارز في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، مشيرا إلى الخارطة الزراعية التي كلف فيها المركز من دولة رئيس الوزراء وخارطة الحصاد المائي وخارطة الفيضانات الوميضية، علاوة عن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال تبني تقنيات وتكنولوجيا حديثة للقطاع الخاص لاستمرارية العمل وإدامة القطاع.


وتجول أعضاء اللجنة في المركز وأطلعوا على حاضنة الابتكار والريادة الزراعية وقاعة التدريب والمكتبة، حيث شارك في الزيارة من اللجنة الأعيان الدكتور عاطف الحجايا، وسعود العدوان، وعبدالله المطر.

 




 

 


 

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