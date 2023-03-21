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الثلاثاء، 21-03-2023 04:22 م

زراعة الأعيان تلتقي مجلس إدارة جمعية الأعمال الزراعية

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائها أعضاء مجلس إدارة جمعية الأعمال الزراعية الأردنية، على رؤية الجمعية وأهدافها ومهامها ودورها في دعم القطاع الزراعي.

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وتحدث العين الزعبي حول أهمية وجود المؤسسات المهنية الزراعية والجمعيات التعاونية والزراعية، لإيجاد حلول مناسبة ومبتكرة لمختلف تحديات القطاع، مبينا أن اللقاء جاء تجسيدا لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين اللجنة والقطاع الزراعي.


وأشاد بدور الجمعية في توحيد تمثيل قطاع الأعمال الزراعي الذي يضم 14 نقابة واتحادا وجمعية، إضافة إلى تحفيز المزارعين لتوظيف التكنولوجيا، مشيرا إلى ضرورة وجود مظلة واحدة للقطاع تجمع الجهات المختصة لتمثيل جميع العاملين في القطاع.


بدوره، قال رئيس الجمعية سمير عويس، إن الجمعية تأسست بعد اكتشاف فجوة ناتجة عن غياب جهة تعالج بشمولية مشاكل قطاع الأعمال الزراعي، وتهدف إلى إيجاد قطاع زراعي مستدام له مساهمة واضحة في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن الحاجة لتوحيد جميع مؤسسات القطاع الخاصة بالأعمال الزراعية.


من جهتهم، طالب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بإنشاء "غرفة زراعة الأردن"، لغايات توحيد المرجعيات، ولأهمية حجم القطاع الزراعي وقدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث أبدت اللجنة بما يتناسب مع دورها التشريعي الاستعداد لدعم الجمعية لإنشاء الغرفة.

 




 

 


 

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