"زراعة الأعيان" تناقش استملاك أراضٍ لمشروع سكة حديد البوتاس- العقبة

جانب من الاجتماع
 
الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، مشروع سكة حديد "البوتاس- العقبة" والاستملاكات على الأراضي الزراعية لغايات المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، مع وزير النقل الدكتور نضال القطامين وكادر الوزارة المرافق له، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي، ومدير أنظمة المعلومات الجغرافية في سلطة وادي الأردن المهندس احمد الكتوت، وممثلين عن المزارعين المتضررين من قرار استملاك مشروع السكة.


وقال العين الزعبي، إن الاجتماع بحث الآثار الناجمة عن الاستملاكات على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه جرى الاستماع لممثلي المزارعين المتأثرين بالاستملاكات الناجمة عن المشروع وأثرها عليهم، وبحث الإجراءات المتبعة معهم وآلية التواصل وابلاغهم حول تلك الاستملاكات.


من جانبه، قال الوزير القطامين، إن المشروع حيوي لقطاع النقل، حيث بين ان المشروع جاء بسبب موقع الأردن الجغرافي كحلقة ربط بين دول المنطقة وليوفر بديلا آمنا يسهل عملية النقل لسلاسل الامداد.


وأشار إلى أن المشروع سينفذ بناءً على الاتفاقية الموقعة مع دولة الامارات العربية الشقيقة ويستهدف التنمية المستدامة، وتشترك فيه شركة البوتاس وشركة الفوسفات وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة الاستثمارات الحكومية وشركة "لعماد القابضة" الإماراتية التابعة لحكومة أبوظبي، مبينًا أنه لا بد من المحافظة على مصالح المزارعين وهو ما تؤكد عليه الحكومة.


وبعد الاستماع لممثلي المزارعين، ولوزير النقل ومدير عام الأراضي والمساحة، اوصت اللجنة بعقد اجتماع تكميلي ثان بحضور كل من وزارة النقل ودائرة الأراضي والمساحة وسلطة وادي الأردن وشركة البوتاس الأردنية، إلى جانب ممثلين عن المزارعين قريبا.

 
 


