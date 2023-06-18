زراعة الأعيان تناقش "الرزنامة الزراعية" للمنتجات البستانية

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأحد، الرزنامة الزراعية للمنتجات البستانية (الخضار والفواكه).

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق حازم الصمادي، وعدد من المزارعين في المملكة، يمثلهم رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه المهندس عبدالله الزبن، إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة الجمعية والهيئة العامة.



وقال العين الزعبي إن "الرزنامة الزراعية" جاءت لحماية المزارعين الأردنيين والمنتج المحلي والاقتصاد الوطني، ولتنظيم عمليات الاستيراد بما يتواءم مع عمليات الإنتاج المحلي، مشيدا بدور المزارع المحوري في تحقيق الأمن الغذائي.



وأوضح أن اجتماع اللجنة، الذي ينبثق من التوجيهات الملكية لحماية قطاع الزراعة، ناقش تحديات القطاع وأهمية الرزنامة الزراعية، منوها إلى ضرورة الالتزام بدقة في عمليات الاستيراد حسب المواعيد التي تحددها الرزنامة.



بدوره، قال الصمادي، إن الاعتماد على الاستيراد انخفض إلى 200 ألف طن، معظمها من أصناف الفاكهة، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لوقف الاستيراد من المنتجات التي تتوافر من الإنتاج المحلي في مواعيد إنتاجها.



وتحدث المزارعون عن أهمية التزام جميع الأطراف في مواعيد "الرزنامة الزراعية" بصورة دقيقة وعدم استيراد منتجات متوفرة محليا، وتكفي حاجة السوق المحلي، داعين إلى أن يتم إعداد الرزنامة بالتنسيق والتشارك مع جميع الأطراف المعنية.



من جهتهم، تحدث الأعيان حول أهمية الحفاظ على التواصل بشكل دائم ومستمر بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي، وصولا إلى التكاملية والشمولية في العمل لتحقق الأهداف المرجوة.