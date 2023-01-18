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الأربعاء، 18-01-2023 03:56 م

زراعة الأعيان تُناقش واقع المياه في الأردن

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الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، اليوم الأربعاء، مع وزير المياه والري الأسبق الدكتور منذر حدادين واقع المياه في الأردن.

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وتحدث العين الزعبي عن أهمية قطاع المياه في الأردن وضرورة متابعة الأوضاع المائية في المملكة، وأهمية التركيز على المشاريع المائية في مواجهة الحاجة الماسة والسريعة للمياه في الأردن، لافتا إلى المياه الجوفية كمصدر أساسي للمياه في المملكة.


من جهته، تحدث الدكتور حدادين عن الأحواض المائية في الأردن والمياه الجوفية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى إمكانية معالجة الشوائب والإشعاعات التي تظهر في بعض الآبار.


واعتبر، في معرض إجابته عن أسئلة أعضاء اللجنة، التي تناولت مختلف تحديات قطاع المياه وخاصة المتعلقة بالمياه الجوفية، ومدى الاعتماد عليها لتوفير المياه لمختلف الاستخدامات في المملكة، أن استغلال المياه الجوفية ذا جدوى اقتصادية أعلى من تحلية المياه.

 

 




 

 


 

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