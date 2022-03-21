الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

تجارة عمان تدعو القطاع التجاري لتمكين العاملين من المشاركة بالانتخابات

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

الضمان : 6 آلاف متقاعد حصلوا على بطاقات سلف استهلاكية

مذكرة تفاهم بين اليرموك و كونراد أديناور الألمانية في مجال التدريب الطلابي

المحكمة تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا لوزير الصحة

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

الملك في دارة فاضل باشا الفهيد

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

الإثنين، 21-03-2022 04:50 م

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

acb6b06b-3d59-42c5-ae72-d24d490ada0e


الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، أهمية الاستفادة من الأراضي المجاورة لسد الكرامة، لخلق بيئة استثمارية وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء المنطقة.

اضافة اعلان

وقال إن إقامة مشاريع استثمارية من شأنه أن يقلل من نسب البطالة بين أبناء المنطقة، مضيفا أننا نمضي قدما برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني واللجنة الاقتصادية التي امر جلالته بتشكيلها، بهدف وضع خطة اقتصادية لتحسين أوضاع المواطنين.


وأضاف العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة موضوع الاستثمار بموقع سد الكرامة، أنه يجب ان تكون تلك الاستثمارات ذات تصاميم هندسية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.


وأشار إلى ان وزارة المياه والري قامت بإخراج سد الكرامة، والذي تقدر سعته التخزينية ما بين 50 و55 مليون متر مكعب، من الموازنة المائية، كمصدر من مصادر المياه في المملكة، نظرا للملوحة العالية التي يتمتع بها السد، فضلا عما يشهده من حالات غرق يذهب ضحيتها الكثير من أبناء المنطقة.


وأوضح العلاقمة، بحضور وزير المياه والري محمد النجار وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، ان اللجنة طلبت من وزارة المياه بضرورة تزويدها بكل الوثائق حول السد منذ نشأته وحتى إخراجه من الموازنة المائية.

من جهتهم ثمَّن النواب: محمد العلاقمة ومجحم الصقور وعودة النوايشة ومحمد شطناوي وناجح العدوان وعبدالحليم الحمود وعبدالسلام الخضير، خطوة وزارة المياه التي تتضمن تأهيل المناطق المجاورة للسد، وتوفير فرص عمل لأبنائها، مطالبين بتقديم التسهيلات بشأن ذلك أمام المستثمرين.

بدوره، اكد النجار ان نسبة الملوحة في سد الكرامة مرتفعة، قائلا إنه وحسب مواصفات المياه الأردنية لا يمكن تحليتها لغايات الشرب او الزراعة.


وقدر مساحة الأراضي حول السد بـ3600 دونم، سيتم الاستفادة منها في الاستثمار السياحي وتربية اسماك الزينة وإقامة الفعاليات المختلفة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، لافتا الى ان ما يهم الوزارة هو الاستثمار وليس المردود المالي.


وبين النجار أنه سيتم تأجير الأراضي المجاورة للسد ولن يكون هناك استملاك لتلك الأراضي.

 

من ناحيتها، قالت المحاسنة ان اخراج سد الكرامة من الموازنة المائية لم يأت بهدف الاستثمار، وانما لارتفاع نسبة الملوحة فيه.


وأوضحت أنه تم تحديد أربعة مواقع حول السد لاستثمارها وإظهار جماليتها ستظهر على الخارطة السياحية، مشيرة الى انه تم الإعلان عن التقديم للتأهيل للاستثمار في منطقة الكرامة في الصحف اليومية.


وشددت المحاسنة على أنه لن يكون هناك تملك في تلك المناطق للمستثمرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
add0f0e4-a1fd-476e-b688-4fd36a7529c4

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

0L5A0427

النواب يوافق على قانون الأحزاب كما عدّله الأعيان

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.29.37 PM

الأسرة النيابية: الأم الأردنية ضحت وعانت لأجل أبنائها

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.02.57 PM

الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

M63A9908

اجتماعات نيابية حافلة بمشاريع القوانين والقضايا الاثنين

0L5A0017

النواب يناقش مشروع قانون الأحزاب المعاد من الأعيان

أخبار متعلقة
444b3b97-5974-4d68-a87c-d6f0afe5495e

إحالة عطاء بقيمة 110 ملايين دولار في وزارة المياه على شركات ليس لها سجل تجاري في الأردن

1645621753327

كتلة البرنامج النيابية تطلق مبادرة "تسهيل"

WhatsApp Image 2022-02-23 at 11.53.28 AM

الأخوة البرلمانية مع دول الخليج تهنئ السعودية بذكرى تأسيس المملكة

0L5A0265

الدغمي: حملة منظمة تستهدف الأردن وجلالة الملك

895db5b4-f7a0-4f2d-919e-b8b887c75ed9

توصية بإحالة مخالفات مالية وإدارية في البلديات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

250995_24_1645292844

الدغمي من مصر: استهدفونا إعلامياً عبر ما يسمى بـ"صندوق باندورا" بسبب مواقفنا تجاه فلسطين