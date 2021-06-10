زراعة النواب تبحث تحديات تواجه أصحاب مزارع التمور

الوكيل الاخباري -

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بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب محمد العلاقمة، أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه أصحاب مزارع التمور، لا سيما نقص المياه والحلول المتاحة لها.وقال العلاقمة، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة ومساعد الأمين للأغوار الشمالية والوسطى المهندس ماجد الخريسات ورئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه وممثلين عن أصحاب مزارع التمور، إن زراعة التمور تشكل رافداً للاقتصاد الوطني باعتبارها حققت نجاحات باهرة، حيث وضعت الأردن على قائمة الدول المنتجة للتمور.