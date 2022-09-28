زراعة النواب تبحث مطالب اهالي لواء دير علا

الوكيل الإخباري

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- عقدت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اجتماعاً، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، تم خلاله بحث مطالب أهالي لواء دير علا وآليات تنفيذها على أرض الواقع.وحضر الاجتماع، أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة ومتصرف لواء دير علا ورؤساء البلديات وأعضاء اللامركزية ومدراء الجهات المعنية وعدد من المزارعين.وأكد العلاقمة أنه تمت الموافقة على تنفيذ مطالب أبناء اللواء والتي تمثلت بالبدء بتنفيذ بنية تحتية للمنطقة المخصص توزيعها كوحدات سكنيه لأبناء المنطقة المستحقين بواقع 5 آلاف وحدة سكنية والسماح لكل وحدة زراعية حفر بئر وإلغاء الكفالة البنكية.وأشار العلاقمة إلى أن العمل جار على رصد المباني المخالفة من أجل توصيل الخدمات وتنفيذ صيانة وتعبيد عدد من الطرق الزراعية حسب الأولوية ومتابعة مطالب المنطقة والعمل على وضع حلول لها في أسرع وقت ممكن مع الجهات المعنية كل حسب الاختصاص.