"زراعة النواب" تُشيد بالشركة الأردنية - الفلسطينية

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- أشاد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، بالدور الذي تقوم به الشركة الأردنية – الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.وأكد، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، المدير العام للشركة علاء الدين أبو الخير، ورئيس مجلس إدارة الشركة امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تحقيق الدعم وخدمة القطاع الزراعي، خاصة صغار المزارعينوطالب العلاقمة بضرورة أن تعمل الشركة على تطوير مشاريعها، والعمل على تقليل حجم البطالة المنتشرة بين أبناء المجتمع المحلي، فضلا عن تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين.من جهتهم، أكد النواب: ناجح العدوان، محمد جرادات، موسى هنطش، عودة النوايشة، عبدالله أبو زيد، رمزي العجارمة، أهمية حماية المنتج المحلي،وتسويقه إقليميا ودوليا، خصوصا للأسواق الأوروبية، بما يعود بالنفع على المزارعين، مشيرين إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وفتح خطوط نقل جديدة للنقل الجوي.كما شددوا على ضرورة الاستفادة من الفائض الزراعي المحلي لاستخدامه بالصناعة الزراعية، ضاربين مثال على ذلك مادة "رب البندورة".بدوره، قال الحياري إن مجلس إدارة الشركة يتكون من 8 اعضاء، يرأس مجلس إدارتها بالتناوب بين الأردن وفلسطين.وفيما يتعلق برأس مال الشركة، أوضح الحياري أنها مملوكة مناصفة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين الشقيقة.من ناحيته، قال أبو الخير إن الشركة لا تنافس القطاع الخاص وانما تدعمه وتسانده، مضيفًا أن الشركة تدعم متوسطي وصغار المزارعين.وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع 14 دولة أوروبية لتسويق المنتجات المحلية الأردنية فيها، مبينًا أنه تم تصدير 120 حاوية لأوروبا لم ترد عليها أي ملاحظة.وتطرق أبو الخير إلى أنواع الخضار والفواكه التي تم تصديرها كالفلفل بأنواعه، بندورة، كوسا، زيت الزيتون، باذنجان، جوافة، افوكادو، بطاطا بالإضافة الى تمر المجهول.وتابع أن للشركة مكتب دعم لوجستي في السوق المركزي يعمل على حماية المنتج المحلي، فيما يجري العمل حاليًا على إنشاء مركز تعبئة وتغليف للمنتجات التي سيتم تصديرها، فضلًا عن فتح معرض للشركة في السوق المركزي.