الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يوجه كلمة للأردنيين والأردنيات ( نص الكلمة )

وزيرة إسبانية: الفلسطينيون يعيشون تحت الجوع

إصابة مستوطن بانفجار سيارة في تل أبيب

الملك يشهد مراسم رفع علم اليوبيل الفضي

ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق

تحذير امني هام الى جميع المواطنين

الملك يوجه كلمة للأردنيين اليوم

جنوب أفريقيا: سيتم محاكمة أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال

اعتقال 35 فلسطينيا في الضفة خلال أقل من 24 ساعة

صور- حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه

الأربعاء، 07-02-2024 04:05 م

"زراعة النواب" تلتقي رئيس غرفة تجارة الأردن

0L5A6467


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعية والمياه النيابية، محمد العلاقمة، إن تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود مختلف الجهات المعنية.

اضافة اعلان


وأضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، مشددًا على دور الغرفة في دعم جميع القطاعات المختلفة.


وبحسب بيان لـ"الزراعة النيابية"، أكد العلاقمة أهمية وجود الجمعيات الزراعية والتعاونية، لإيجاد حلول مناسبة ومبتكرة لمختلف تحديات القطاع.


بدوره، أكد الحاج توفيق، ضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة وصوله للمستهلك والعمل على ديمومته ووفرته، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميًا.


وأشار إلى وجود قطاع زراعي مستدام له مساهمة واضحة في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الحاجة لتوحيد جميع مؤسسات القطاع الخاصة بالأعمال الزراعية.


وعرض الحاج توفيق إيجازا حول رؤية غرفة تجارة الأردن وغاياتها وأهدافها، أهمها، رفع شأن قطاع الأعمال الزراعية، وتعزيز تنافسيته، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالقطاع.


وحضر الاجتماع النواب، محمد هنطش، وعودة النوايشة، ومحمد عكور، وإسماعيل المشاقبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1707307983231

مجلس الأعيان يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية

0L5A6224

مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

65c34c07e01ef

مجلس النواب: الملك أمين على وصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

0L5A9955

النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

M63A9908

صباح الدردور تؤدي اليوم اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الذيابات

أحمد الصفدي (فيسبوك)

رئيس النواب: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية

أخبار متعلقة
65c34c07e01ef

مجلس النواب: الملك أمين على وصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

image (16)

الخلايلة يلتقي مجموعة من ذوي الإعاقة

1705407151994

الصداقة الأردنية البلغارية في الأعيان تلتقي السفير البلغاري

65a509c74c59b738b0519d80

"خارجية النواب" تبحث والسفير البلجيكي العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2024-01-14 at 2.46.22 PM

الحسنات: الأردن أمام نقلة نوعية باتجاه نظام ديمقراطي مُتقدم

وزير المالية

العسعس: ملتزمون بعدم رفع الضرائب على الأردنيين