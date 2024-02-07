"زراعة النواب" تلتقي رئيس غرفة تجارة الأردن

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعية والمياه النيابية، محمد العلاقمة، إن تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود مختلف الجهات المعنية.

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وأضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، مشددًا على دور الغرفة في دعم جميع القطاعات المختلفة.



وبحسب بيان لـ"الزراعة النيابية"، أكد العلاقمة أهمية وجود الجمعيات الزراعية والتعاونية، لإيجاد حلول مناسبة ومبتكرة لمختلف تحديات القطاع.



بدوره، أكد الحاج توفيق، ضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة وصوله للمستهلك والعمل على ديمومته ووفرته، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميًا.



وأشار إلى وجود قطاع زراعي مستدام له مساهمة واضحة في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الحاجة لتوحيد جميع مؤسسات القطاع الخاصة بالأعمال الزراعية.



وعرض الحاج توفيق إيجازا حول رؤية غرفة تجارة الأردن وغاياتها وأهدافها، أهمها، رفع شأن قطاع الأعمال الزراعية، وتعزيز تنافسيته، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالقطاع.



وحضر الاجتماع النواب، محمد هنطش، وعودة النوايشة، ومحمد عكور، وإسماعيل المشاقبة.