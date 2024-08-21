زهير الخشمان يؤجل افتتاح مقره الانتخابي إلى الثلاثاء المقبل

وقرر الحزب أن يوم الثلاثاء القادم الموافق 27/8/2024 هو يوم الافتتاح في تمام السابعة والنصف مساءً في نفس المكان السابق.
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