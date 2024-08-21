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زهير الخشمان يؤجل افتتاح مقره الانتخابي إلى الثلاثاء المقبل

بطاقة المرشح زهير محمد الخشمان
بطاقة المرشح زهير محمد الخشمان
الأربعاء، 21-08-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-  أعلن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، تأجيل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح زهير محمد الخشمان، الذي كان من المقرر افتتاحه مساء الخميس المقبل، بسبب وفاة السيد وائل خشمان، “عم” الكابتن محمد الخشمان، رئيس الحزب.

وقرر الحزب أن يوم الثلاثاء القادم الموافق 27/8/2024 هو يوم الافتتاح في تمام السابعة والنصف مساءً في نفس المكان السابق.

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