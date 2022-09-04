الأحد 04-09-2022
الوكيل الاخباري

4 وفيات و3372 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

البنك المركزي: مساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة

التربية تحسم : برنامج الفاقد التعليمي مستمر لسنوات

المحكمة العليا في أفغانستان تكشف سبب منع القاضيات من العمل

بعد 4 أشهر من تطبيقها.. هيئة الطاقة تراجع أثر التعرفة الكهربائية وتكشف النتائج

4 إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن - فيديو

الخصاونة يلتقي وفدا من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها

التربية تطلق حملة التدخلات العلاجية لبرنامج الفاقد التعليمي

أكثر من 56 الف زائر لمدينة البترا في آب الماضي

دوام المدارس يرفع الطلب على المخبوزات 25%

الأحد، 04-09-2022 01:18 م

زيادين : الأردن حوّل التحديات إلى فرص

WhatsApp Image 2022-09-04 at 1.16.25 PM


الوكيل الإخباري - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس هيثم زيادين، إن الأردن تعلم الكثير من الدروس الاقتصادية وحوّل التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة.اضافة اعلان


وقال زيادين إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة مكنت الأردن من معرفة الفرق بين الإمكانيات اللوجستية للقطاعات والمؤسسات الاستثمارية، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها.

وأضاف أن هذا المجهود الوطني له أثر كبير في تشكيل رؤية وطنية أشمل وأبعد من الدراسات والمراجعات التي تعدها المؤسسات العامة والخاصة، وما يترتب عليها من إجراءات تتخذها الدولة في مجالات تحسين الاستثمار، أو الرقابة والمتابعة الحثيثة من مجلس النواب للتأكد من نجاعة القرارات الخاصة بالاستثمار وحسن تنفيذها.

وأشار زيادين إلى أن العالم يواجه اضطراباً في النظام الاقتصادي والمالي، واختلالا في التوازنات الإقليمية والدولية، التي ستزيد بدورها التحديات على قطاع الاستثمار في الأردن، ما يستدعي مواجهتها علمياً وعمليا، وفهم المعاني التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، حول إعادة ترتيب واقع الاستثمار الوطني وفق أسس حديثة، كإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية قادرة على تطوير أدوات ومجالات المشاركة الشعبية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-09-04 at 2.43.44 PM

خارجية النواب تلتقي السفير المصري

1662288681044

مالية الأعيان تقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية

0L5A0017

لجنة نيابية تناقش مشروع قانون حقوق الطفل

7202220164314537046056

قانون المجلس الطبي الأردني تحت القبة الاثنين المقبل

5202219192327495640839

العودات: مشروع قانون الطفل به عدة مواد إيجابية

62f1a4f2ebd95

الأخوة الأردنية الأذرية في الأعيان تلتقي سفير اذربيجان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-21 at 4.18.31 PM

الدغمي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين المملكتين الأردنية والسعودية

WhatsApp Image 2022-08-17 at 3.28.41 PM

الدغمي يستقبل وفدا من أبناء الأسرى الفلسطينيين

WhatsApp Image 2022-08-15 at 3.28.21 PM

العودات والظهراوي يلتقيان خطيب المسجد الأقصى

WhatsApp Image 2022-08-08 at 3.48.53 PM

الدغمي يؤكد أهمية العمل على تعزيز الهدنة في اليمن

WhatsApp Image 2022-08-07 at 3.23.29 PM

الصفدي: مجلس النواب سيعمل على تعزيز بيئة الاستثمار

820223131052101429704

النواب يناقش معدل المحكمة الدستورية الاثنين