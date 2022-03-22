زيادين نائبا لرئيس جمعية الاتحاد البرلماني الدولي

الوكيل الإخباري - اختارت جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين، نائبا لرئيس الجمعية في الدورة 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في إندونيسيا.

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وقال زيادين في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال دورة الجمعية 144، إن الأردن يؤمن دوماً بأن التشاركية بين الدول هي السبيل نحو تحقيق الأهداف، وخاصة إذا ما كانت المشاكل والأزمات عابرة للأقطار والقارات، فالإرهاب مثلاً وأزمة كورونا والتغير المناخي، ونقص الغذاء، جميعها أزمات عانت منها مختلف قارات العالم، وما تزال آثارها ماثلة إلى اليوم.



وكان الوفد البرلماني الذي يشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر من الفترة 24-20 آذار الحالي، قد حضر الاجتماع التنسيقي للمجوعة العربية التي انعقدت على هامش أعمال المؤتمر، حيث عقد الوفد لقاء مع رئيسة الاتحاد البرلماني العربي فوزية بنت أحمد زينل، اطلعتهم فيه على إنجازات الاتحاد خلال السنة الماضية.



وشارك الوفد الأردني في اجتماع تشاوري للمجموعة الإسلامية، فيما شارك النواب هيثم زيادين وتمام الرياطي ومحمد الهلالات في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.



كما شارك النائب محمد بني ياسين، عضو مكتب اللجنة الدائمة الرابعة المعنية بالأمم المتحدة والتابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والنائب محمد جرادات في أعمال اللجنة الدائمة الأولى للأمن والسلام الدوليين، وشاركت النائب تمام الرياطي في أعمال منتدى النساء البرلمانيات.