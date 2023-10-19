زيادين: نقف بكل الإمكانات لوقف العدوان الغاشم على غزة

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - المكسيكية النائب المهندس هيثم زيادين إننا نقف اليوم بكل الإمكانات والجهود لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وما يجري من احداث يخالف الأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن السكوت عنه.وأكد زيادين لدى لقاء الجمعية بدار مجلس النواب اليوم الخميس السفير المكسيكي لدى المملكة روبيرتو رودريغيز أن الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لا يتوقف وهو الصوت المسموع وصوت الحكمة للعالم لوقف الحرب على قطاع غزة فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى القطاع.وشدد زيادين على ان جميع مكونات الشعب الأردني والحكومة ومجلسي النواب والأعيان تقف خلف القيادة الهاشمية في الذود والدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام واستقرار على ترابه الوطني.وأشار الى أهمية تطوير سبل التعاون المتبادل بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والبرلمانية وإزالة كافة المعيقات التي تواجهها.