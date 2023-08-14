الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

الإثنين، 14-08-2023 03:01 م

زيارة الحزب الاتحاد الوطني الأردني إلى منطقة الخالدية: مناقشات حول التحديات والحلول المجتمعية

WhatsApp Image 2023-08-14 at 2.59.11 PM


الوكيل الإخباري - منطقة الخالدية - في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وبناء جسور التفاهم، قام عدد من أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني بزيارة إلى منطقة الخالدية. تضمنت الزيارة لقاءات مع وجهاء المنطقة، قيادات محلية، وشباب، حيث تم مناقشة تحديات المنطقة وبحث سبل التعاون لمواجهة هذه التحديات.

أشارت اللقاءات إلى أهمية توحيد الجهود لمعالجة مشاكل البطالة والفقر التي تؤثر سلبًا على معيشة السكان في الخالدية.

اضافة اعلان

وأكد الحزب الاتحاد الوطني الأردني التزامه بالعمل على توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة ذلك من خلال برامجه الواقعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

تمت مناقشة القوانين والأنظمة الجديدة التي تؤثر على الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية.

أكد الحزب على أهمية توعية المواطنين بتلك التعديلات وتفعيل دورهم في العملية الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات.

وأضاف حزب الإتحاد الوطني الأردني، "إن زيارتنا إلى الخالدية تأتي في إطار حرصنا على الاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع وتقديم الدعم والحلول المناسبة لمشاكلهم. نحن ملتزمون بالعمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات الناس وبناء مجتمع أفضل."

تعكس هذه الزيارة التزام حزب الاتحاد الوطني بتطبيق وتنفيذ الرسائل الملكية على أرض الواقع، من خلال تفعيلها في هيكليته الداخلي ووضع برامج وأهداف تتجاوب مع تطلعات المجتمع واحتياجاته.

تعزز هذه الخطوة التواصل المجتمعي وتعزيز التنمية الشاملة، وتظهر تماشي الحزب مع رؤية القيادة الملكية لبناء مستقبل مزدهر للأردن ومواطنيه.







 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

مجلس النواب يقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مع تعديلات عليه

WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.06.34 PM

الأسرة النيابية: الأردن أمام مرحلة هامة على مستوى التحديث السياسي للشباب

WhatsApp Image 2023-08-14 at 11.52.18 AM

البدول رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

0L5A0017

مجلس النواب يناقش اليوم قانوني "البيانات الشخصية والملكية العقارية"

WhatsApp Image 2023-08-13 at 4.20.27 PM

العمل النيابية تناقش معيقات تواجه مكاتب استقدام عاملي المنازل بالعقبة

1691930970727

خدمات الأعيان تتابع تنفيذ استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-13 at 2.25.07 PM

اجتماع تنظيمي للقيادات الشبابية في حزب الاتحاد الوطني الأردني يشدد على خطط الاستقطاب المتنوعة لمختلف المناطق

WhatsApp Image 2023-08-10 at 6.57.46 PM

زيارة حزب الاتحاد الوطني تسلط الضوء على الوضع في الأغوار الجنوبية

WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.21.46 PM

زيارة حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى جامعة الطفيلة التقنية تلقى ترحيباً واسعاً

WhatsApp Image 2023-08-03 at 5.37.03 PM

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يوقع مذكرتي تفاهم لتمكين الشباب ومكافحة البطالة"

ييييييييييي

حزب الاتحاد الوطني ينظم ندوة بعنوان "فرص وتحديات أصحاب ذوي الإعاقة في الحياة السياسية"

WhatsApp Image 2023-07-20 at 2.45.37 PM

حزب الاتحاد الوطني ينطلق بزيارات استقطابية ناجحة للقويسمة ويعلن عن زيارات جديدة لكافة مناطق المملكة