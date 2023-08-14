زيارة الحزب الاتحاد الوطني الأردني إلى منطقة الخالدية: مناقشات حول التحديات والحلول المجتمعية

الوكيل الإخباري - منطقة الخالدية - في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وبناء جسور التفاهم، قام عدد من أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني بزيارة إلى منطقة الخالدية. تضمنت الزيارة لقاءات مع وجهاء المنطقة، قيادات محلية، وشباب، حيث تم مناقشة تحديات المنطقة وبحث سبل التعاون لمواجهة هذه التحديات.



أشارت اللقاءات إلى أهمية توحيد الجهود لمعالجة مشاكل البطالة والفقر التي تؤثر سلبًا على معيشة السكان في الخالدية.

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وأكد الحزب الاتحاد الوطني الأردني التزامه بالعمل على توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة ذلك من خلال برامجه الواقعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.



تمت مناقشة القوانين والأنظمة الجديدة التي تؤثر على الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية.

أكد الحزب على أهمية توعية المواطنين بتلك التعديلات وتفعيل دورهم في العملية الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات.



وأضاف حزب الإتحاد الوطني الأردني، "إن زيارتنا إلى الخالدية تأتي في إطار حرصنا على الاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع وتقديم الدعم والحلول المناسبة لمشاكلهم. نحن ملتزمون بالعمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات الناس وبناء مجتمع أفضل."



تعكس هذه الزيارة التزام حزب الاتحاد الوطني بتطبيق وتنفيذ الرسائل الملكية على أرض الواقع، من خلال تفعيلها في هيكليته الداخلي ووضع برامج وأهداف تتجاوب مع تطلعات المجتمع واحتياجاته.

تعزز هذه الخطوة التواصل المجتمعي وتعزيز التنمية الشاملة، وتظهر تماشي الحزب مع رؤية القيادة الملكية لبناء مستقبل مزدهر للأردن ومواطنيه.















