زيارة حزب الاتحاد الوطني إلى سحاب تفتح آفاق التواصل المجتمعي

الوكيل الإخباري -

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قام وفد من حزب الاتحاد الوطني بزيارة رسمية إلى مدينة سحاب، حيث تم استقبالهم بحفاوة من قبل عدد من ممثلي المجتمع المحلي. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحزب لتعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.أعربت قيادة حزب الاتحاد الوطني عن اهتمامها الكبير بسماع أصوات المواطنين والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في صياغة برامج وسياسات تلبي احتياجات المجتمع.تُنظم هذه اللقاءات لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة في العمل الحزبي، وما هي إلا ترجمة وتنفيذ الرسائل الملكية على أرض الواقع.