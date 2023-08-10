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الخميس، 10-08-2023 07:27 م

زيارة حزب الاتحاد الوطني تسلط الضوء على الوضع في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الإخباري - زار وفد من حزب الاتحاد الوطني مؤخرًا منطقة الأغوار الجنوبية، حيث تم خلال الزيارة استكمال جولة للاطلاع على الوضع الحالي في المنطقة. وقد تضمنت الزيارة لقاءات مع ممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المحلي، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأغوار الجنوبية.اضافة اعلان


تمحورت النقاشات خلال اللقاءات حول التحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك قضايا المياه والزراعة والبنية التحتية، وتم تبادل وجهات النظر والآراء حول كيفية دعم تطوير هذه القطاعات بشكل يعود بالفائدة على السكان المحليين.

أشارت قيادة حزب الاتحاد الوطني إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحزب للتواصل مع المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها ومساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الأغوار الجنوبية .

من المتوقع أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين حزب الاتحاد الوطني والجهات المحلية، بهدف تحقيق تحسينات على مختلف الجوانب الحياتية في المنطقة وتعزيز الاستقرار والازدهار المستدامين.
#حزب الاتحاد الوطني الأردني 
#الأردن

 




 

 


 

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