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الخميس، 31-08-2023 09:16 ص

زيارة ناجحة لحزب الاتحاد الوطني الأردني إلى مخيم اربد تركز على القضية الفلسطينية والبطالة

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الوكيل الإخباري - قام حزب الاتحاد الوطني الأردني بزيارة استثنائية إلى مخيم اربد، حيث تمت مناقشة عدة قضايا هامة منها قضية فلسطين والبطالة.

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تجمع أعضاء الحزب مع سكان مخيم اربد ودار الحوار لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية.

أكد أعضاء الحزب خلال اللقاءات أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدين تمسك الحزب بالتوجهات والمواقف الرسمية للدولة الأردنية بشأن هذه القضية الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الزيارة مناقشة قضية البطالة وسبل معالجتها، حيث أعرب أعضاء الحزب عن استعدادهم للعمل على تطوير برامج وسياسات تسهم في توفير فرص عمل للشباب والباحثين عن عمل في المنطقة.

تميزت الزيارة بالنجاح الباهر حيث تمكن الحزب من جذب عدد كبير من الحضور، حيث تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع البرنامج الحزبي المقدم، مما يشير إلى التأييد المتزايد للمبادئ والأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها.

تأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المستمرة للحزب للتواصل مع المجتمعات المحلية ومناقشة القضايا المحلية والإقليمية المهمة، مع التركيز على القضايا التي تشغل بال الشعب وتؤثر في مستقبل الأردن.







 




 

 


 

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