زيارة نواب حزب الاتحاد الوطني لأحد أفراد قوات مكافحة المخدرات

جانب من الزيارة
 
الخميس، 19-03-2026 07:44 م

الوكيل الإخباري-  قام سعادة الدكتور أيمن البداوي وسعادة المهندس جهاد عبووي،  نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني، بزيارة أحد المصابين من نشامى مديرية الأمن العام، والذي أُصيب أثناء مشاركته في عملية مداهمة استهدفت أوكار أحد تجار المخدرات.

اضافة اعلان


وأكد الحضور أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم ومساندة جهود إدارة مكافحة المخدرات، وتثبيت الموقف الوطني الواعي في مواجهة آفة المخدرات التي تستهدف شباب الوطن.


كما عبّر النواب عن خالص تعازيهم لأسر شهداء الواجب الذين ارتقوا خلال هذه العملية، مشيدين بتضحياتهم في سبيل حماية أمن الأردن واستقراره، ومؤكدين أن هذه المعركة هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع.

 


