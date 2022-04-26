سؤال نيابي حول النادي الفيصلي

الوكيل الإخباري - وجه النائب خالد الشلول، اليوم الثلاثاء، سؤالاً نيابياً لوزير الشباب والرياضة محمد النابلسي، حول النادي الفيصلي.

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وتتعلق أسئلة النائب الشلول، حول عدم تعيين رئيس لجنة مؤقتة حتى الآن، والتخبط داخل أروقة النادي.



وتالياً نص الأسئلة:



أولا: إلى متى سيبقى النادي الفيصلي من دون رئيس لجنة مؤقتة؟ وهل يعجبكم ما يحدث الآن من تخبط داخل النادي بسبب عدم وجود رئاسة لجنة مؤقتة تسير بالاتجاه الصحيح؟



ثانيا: ما هي نتائج التحقيق مع الإدارة السابقة التي وعدتم الجماهير بالإفصاح عنها بالتفصيل ولم نرى لغاية اليوم أي معلومات بهذا الخصوص؟