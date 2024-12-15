 
الأحد 2024-12-15 02:32 م
 

سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 02:00 م
الوكيل الإخباري-   وجه النائب حسن الرياطي سؤالاً نيابياً لوزير الصحة فراس الهواري عن ما وصفه بمعاناة تشريح الموتى في العقبة  .اضافة اعلان


 وسأل الرياطي وزير الصحة عن أسباب عدم تفعيل وتشغيل مشرحة الموتى في العقبة على الرغم من جاهزيتها منذ فترة طويلة .

وطالب الرياطي ببيان الأسباب التي تحول دون تشغيل مشرحة الموتى في مستشفى الشيخ زايد للأطفال في محافظة العقبة؟

واضاف الرياطي؛ هل هناك نقص في المعدات والكوادر الطبية المتخصصة؟ ولماذا يتم تحويل حالات وفيات أبناء العقبة إلى عمان لإجراء التشريح؟

ووجه الرياطي سؤاله حول التكاليف والأعباء الإضافية التي يتكبدها الأهالي جراء هذا التحويل .


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