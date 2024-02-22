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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 22-02-2024 07:56 م

سؤال نيابي حول عدم انضمام المملكة للدعوى المقدمة ضد الاحتلال

نواب ٢


 الوكيل الاخباري - وجه النائب خليل عطية، سؤالا نيابيًا، للحكومة، حول مرافعات الأردن أمام محكمة العدل الدولية عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل عطية في سؤاله، عن سبب عدم انضمام الأردن للدعوى المقدمة بحق الاحتلال الإسرائيلي أسوة ببعض الدول كـ"نيكاراغوا" لا سيما وأنّ التصريحات الحكومية تتحدث عن مرافعات شفهية مسموحة لكافة الأعضاء في المحكمة.

كما دعا إلى الكشف عن الدور الأردني حيال تقديم دولة جنوب أفريقيا طلبًا مستعجلًا حول الحديث عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح.

وفي ما يلي نص السؤال النيابي:

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