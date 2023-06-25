سؤال نيابي حول فرص العمل التي ستوفرها رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - وجه النائب أحمد العتوم سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول فرص العمل المستهدف تحقيقها بموجب رؤية التحديث الاقتصادي.

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وتضمن السؤال الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة عنه، عدد فرص العمل التي سيوفرها كل قطاع من القطاعات خلال كل سنة من سنوات رؤية التحديث الاقتصادي مع ذكر قطاع وكل سنة على حدة، وما هي الأسس والمعايير التفصيلية التي تم الاستناد إليها عند تحديد رقم مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

كما تساءل العتوم عن عدد فرص العمل المستهدفة لكل سنة من العشر سنوات لرؤية التحديث الاقتصادي، وعدد فرص العمل التي قامت رؤية التحديث الاقتصادي بتوفيرها خلال العام الحالي 202.

وتاليا السؤال:



