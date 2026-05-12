سؤال نيابي عن ابن حتوتة المتواجد على متن السفينة الموبوءة

الوكيل الإخباري- وجه رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور أحمد السراحنة، سندًا لأحكام المادة (96) وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، جملة من الأسئلة إلى وزير الصحة إبراهيم البدور، حول آلية تعامل الوزارة مع المواطن الأردني الذي كان ضمن ركاب السفينة التي شهدت انتشار فيروس "هانتا".

وتساءل السراحنة عن إذا كانت وزارة الصحة قد تواصلت مع المواطن أثناء وجوده على متن السفينة، والإجراءات الصحية والاحترازية التي ستتخذها الوزارة للتعامل مع الحالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت هذه الأسئلة انطلاقًا من دورها الرقابي وحرصها على متابعة كل ما يتعلق بصحة المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد السراحنة أن لجنة الصحة والغذاء النيابية تتابع بشكل يومي وعن كثب القضايا المرتبطة بصحة المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات صحية.

 

يشار إلى أن الرحالة الأردني قاسم الحتو المشهور باسم "ابن حتوتة" كان على متن السفينة الموبوءة بفيروس هانتا وعمل على توثيق التجربة خلال رحلته.

 
 


منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية



 
 






