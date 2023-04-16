الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

المعونة: شمول 4600 أسرة جديدة بالدعم النقدي الموحد

ترجيح إعلان موعد افتتاح تلفريك عجلون بعد عيد الفطر

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

30% ارتفاع حجوزات صالات الأفراح خلال عطلة العيد

ولي العهد بمناسبة يوم العلم الوطني: علمنا عالٍ

صالونات التجميل: ركود في أول رمضان ونتوقع تحسناً خلال الاسبوع الحالي

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

الأحد، 16-04-2023 01:47 م

سؤال نيابي لرئيس الوزراء حول العملات المشفرة

_126713876_751d53416c4ce00c3874cf3aaa31f508078eea14


الوكيل الإخباري - وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بخصوص العملات المشفّرة، ودور البنك المركزي في منع تداولها بين الأردنيين.

وقال مشوقة إن تلك العملات المشفّرة تشكّل خطرًا كبيرًا على أموال الأفراد، ونزيفًا للسيولة النقدية من أيدي المواطنين، متسائلا فيما إذا كان القانون يفرض أية عقوبات على تداول العملات المشفرة.

كما تساءل فيما إذا كان البنك المركزي يوفّر إحصائيات بحجم تداول الأردنيين بالعملات المشفرة.

وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

اضافة اعلان


استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب. أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال :

1. حيث أنها تشكل خطرًا كبيرًا على أموال الأفراد، ونزيفًا للسيولة النقدية من أيدي المواطنين، ما هو دور البنك المركزي في منع تداول العملات المشفرة؟


2. هل يوجد أي عقوبات مفروضة على تداول العملات المشفرة؟


3. هل يوجد لدى البنك المركزي إحصائيات بحجم تداول الأردنيين بالعملات المشفرة؟


4. ما هي أسباب قلة البرامج والحملات التوعوية التي تبين مخاطر التداول بتلك العملات؟

واقبلوا فائق الاحترام 
النائب المهندس عدنان مشوقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
340769643_765406245202104_1007964626978616354_n

الصفدي يهنئ بعيد الفصح المجيد

420231315048670014281

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط قروض هذه الفئات - وثيقة

M63A0260

رئيس فلسطين النيابية: نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

6436ac6d63d97

5 نواب يحوّلون أسئلة رقابية موجهة للحكومة إلى استجوابات

0L5A6467

النواب يتيح لرئيس المجلس تسمية أعضاء لجنة مشتركة مع الأعيان

0L5A6224

مالية الأعيان تواصل مناقشتها مُعدَّل الشركات

أخبار متعلقة
0L5A0427

مجلس النواب يحول عددا من الأسئلة النيابية إلى استجوابات

0L5A0471

فلسطين النيابية تستنكر استخدام خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة

zXiMnITK6q9fohYHtL8wOrKdyG9pGARln2SCXcbS

مالية النواب توصي بإحالة مخالفتين بالضمان إلى مكافحة الفساد

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر تصريحات وأفعال وزير مالية حكومة الاحتلال

1679400224220

إدارية الأعيان تطلع على تقرير مراجعة مخرجات خارطة تحديث القطاع العام

WhatsApp Image 2023-03-21 at 2.53.48 PM

الخلايلة: الأردن يعزز من دور المرأة في شتى المواقع