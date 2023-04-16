سؤال نيابي لرئيس الوزراء حول العملات المشفرة

الوكيل الإخباري - وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بخصوص العملات المشفّرة، ودور البنك المركزي في منع تداولها بين الأردنيين.



وقال مشوقة إن تلك العملات المشفّرة تشكّل خطرًا كبيرًا على أموال الأفراد، ونزيفًا للسيولة النقدية من أيدي المواطنين، متسائلا فيما إذا كان القانون يفرض أية عقوبات على تداول العملات المشفرة.



كما تساءل فيما إذا كان البنك المركزي يوفّر إحصائيات بحجم تداول الأردنيين بالعملات المشفرة.



وتاليا نصّ السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

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استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب. أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:



نص السؤال :



1. حيث أنها تشكل خطرًا كبيرًا على أموال الأفراد، ونزيفًا للسيولة النقدية من أيدي المواطنين، ما هو دور البنك المركزي في منع تداول العملات المشفرة؟



2. هل يوجد أي عقوبات مفروضة على تداول العملات المشفرة؟



3. هل يوجد لدى البنك المركزي إحصائيات بحجم تداول الأردنيين بالعملات المشفرة؟



4. ما هي أسباب قلة البرامج والحملات التوعوية التي تبين مخاطر التداول بتلك العملات؟



واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس عدنان مشوقة