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الأحد، 13-02-2022 11:03 ص

سؤال نيابي للحكومة حول خطط إخلاء الأردنيين من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا أن اللجنة تتابع أوضاع الأردنيين في أوكرانيا في ظل تصاعد حدة التوتر هناك.

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وقال حينا خلال جلسة نيابية لاستكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الأحد، إن عدد الأردنيين في أوكرانيا وصل إلى 2606 من بينهم 727 طالبا يدرسون في 37 جامعة.

 

وأضاف أن اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين طالبت باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الأردنيين في أوكرانيا.

 

وتساءل حينا عن خطط الحكومة لإخلاء المواطنين الأردنيين من أوكرانيا في حال تفاقمت الأوضاع هناك، فيما وجه سؤالا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي حول جاهزية الجامعات لاستقبال الطلبة إذا ما ساءت الأوضاع واضطروا للعودة.

 

وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن الأردنيين في أوكرانيا وطرق التواصل معهم من خلال إجراءات وزارة الخارجية والمكتب الثقافي هناك.

 

 

 




 

 


 

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