سياحة الأعيان تتابع آليات النهوض بالقطاع

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور نضال قطامين، اليوم الاثنين، مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد منهل الحجرات، آليات النهوض بالقطاع السياحي.



واكد العين قطامين ضرورة العمل على آلية لتطوير القطاع السياحي، من خلال الاعتماد على مطورين لديهم خبرات تسويقية خلاقة متمكنة، تعمل على التسويق السياحي بطرق ابداعية ومختلفة للنهوض به .

اضافة اعلان