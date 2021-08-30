الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

توصية بإعادة صياغة مفهوم المرأة الفقيرة في الأردن

الاتحاد الأوروبي: نحشد التعاون الدولي للتعامل مع الوضع في أفغانستان

لبنان.. ضحايا في انفجار بمعمل في برج البراجنة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

سياحة الأعيان تتابع آليات النهوض بالقطاع

الأمانة والنقل البري توقعان مذكرة لتطوير نموذج نقل عام موحد ومفصل

الحكومة : الأولوية إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وتوسعة الموقر الصناعية

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

الاحتلال ينذر بوقف العمل بمسجد و3 منازل ببيت لحم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

الإثنين، 30-08-2021 06:27 م

سياحة الأعيان تتابع آليات النهوض بالقطاع

مجلس-النواب


الوكيل الاخباري - بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور نضال قطامين، اليوم الاثنين، مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد منهل الحجرات، آليات النهوض بالقطاع السياحي.

واكد العين قطامين ضرورة العمل على آلية لتطوير القطاع السياحي، من خلال الاعتماد على مطورين لديهم خبرات تسويقية خلاقة متمكنة، تعمل على التسويق السياحي بطرق ابداعية ومختلفة للنهوض به .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نواب

مجلس النواب يقر مشروع قانون الادارة المحلية

11202022111119943758382

حرمان المحكوم عليه بالافلاس من التصويت في انتخابات البلدية واللامركزية

c0ae0277-6ffc-4768-b4c4-0285d46b93db

النواب يقر البلديات اليوم وتوقعات بفض الاستثنائية الاسبوع المقبل

612c0e37835d3

مجلس النواب يستكمل جدول اعماله

النواب 2

مجلس الأعيان يقر مشروع مُعدّل الكسب غير المشروع

نواب

مجلس الأعيان يقر مُلحق قانون موازنة 2021

أخبار متعلقة
w

السياحة والآثار النيابية تزور محافظة جرش

s

السياحة والآثار النيابية تزور عجلون

720212692515574698770

مناقشة نيابية لمشروع قانون البلديات واللامركزية