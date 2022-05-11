سياحة الأعيان تطلع على برامج درب الاردن

الوكيل الاخباري - التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان برئاسة العين نضال قطامين، اليوم الاربعاء، رئيس جمعية درب الاردن ايسر البطانية، للاطلاع على برامج وخطط الجمعية ومساهمتها في تنشيط السياحة الداخلية.



وأكد العين قطامين أهمية النهوض بالقطاع السياحي كون الأردن يمتاز بتنوع المقومات السياحية لتوفر أماكن الجذب السياحي كالمواقع الأثرية، والسياحة الدينية والعلاجية بالإضافة الى سياحة المغامرات.

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