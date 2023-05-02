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الثلاثاء، 02-05-2023 04:52 م

سياحة الأعيان تطلع على خدمات مطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري -اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين عبد الحكيم محمود الهندي، على واقع خدمات مطار الملكة علياء الدولي، والتسهيلات التي يقدمها خدمة المسافرين.

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جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس وأعضاء اللجنة إلى المطار، والتقت خلالها مع الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المطار الدولي مارك أوبل، والرئيس التنفيذي للاستثمار في المجموعة ديما العناني، ورئيس إدارة الجودة والسلامة والمخاطر في المجموعة البروس حمزوق ورئيسة إدارة التسويق والاتصال والمسؤولية الاجتماعية زاهية النعسان.


وتحدث الهندي عن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمطار، الذي يُشكل بوابة المملكة للعالم، لافتًا إلى أن مبناه يحمل طابعًا عصريًا وحضاريًا مميزًا، وسعيه ليرتقى إلى مستوى المطارات العالمية.


وأوضح أن اللجنة، إستنادً لصلاحياتها الرقابة، تُجري باستمرار زيارات ميدانية إلى مختلف المراكز والهيئات المتعلقة بالقطاع السياحي، بهدف الإطلاع على واقع الخدمات وإيصال أي ملاحظات لصناع القرار، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع يعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في الأردن.


وقدم النعسان عرضا تقديميا عن مجموعة المطار الدولي وعن مطار الملكة علياء الدولي كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطور الخدمات والمرافق المقدمة في المطار للمسافرين منذ تولي مجموعة المطار الدولي مهمة توسعة وإدارة وتشغيل المطار.


من جهته، أكد أوبل أن مجموعة المطار الدولي مُلتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفير أفضل الخدمات للمسافرين، والارتقاء بمكانة المطار كمركز إقليمي رفيع المستوى للمسافرين لأغراض الأعمال أو الترفية على حد سواء.


بدورها، استعرضت العناني مراحل المطار التطويرية وأبرز التحديات، المتمثلة في جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها بشكل سلبي على العمل، إضافة إلى تحدي ارتفاع الضرائب على المسافرين مما يحد من زيادة السياح.


في حين تحدث حمزوق حول إنجازات المطار والجوائز التي حصل عليها، وأبرزها حصوله على المركز الأول عن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية في منطقة الشرق الأوسط "5/15 مليون مسافر" للمرة الخامسة لعام 2022.


وبين أن المطار حصل على المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار، والذي يمنحه المجلس الدولي للمطارات لسنة 2022، إضافة إلى حصوله على الجائزة الذهبية لتقدير المطارات الصديقة للبيئة لعام 2022، إلى جانب حصوله على الاعتماد الصحي للمطارات.


وعبر رئيس وأعضاء اللجنة، الذين جالوا على مختلف مرافق المطار، عن مدى فخرهم على صعيد الخدمات التي تقدم للمسافير من المملكة والقادمين إليها، إلى جانب التسهيلات المتاحة لهم، وسلالة الإجراءات المتبعة وسهولتها.


وفي نهاية اللقاء، أشار الهندي إلى أنه سيتم العمل على إعداد توصية من لجنة السياحة والتراث بالملاحظات التي جرى سماعها الى السلطة التنفيذية من خلال رئيس مجلس الأعيان.

 




 

 


 

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