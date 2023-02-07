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الثلاثاء، 07-02-2023 04:01 م

سياحة الأعيان تطلع على خطط الملكية الأردنية وإنجازاتها

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين عبدالحكيم الهندي، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس المجلس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، على خطط الملكية الأردنية وإنجازاتها.

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وقال العين الهندي إن اللقاء يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي والتشريعي المناط باللجنة، وذلك بهدف الاطلاع على خطط الملكية الأردنية وإنجازاتها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات، التي تواجهها، لافتًا إلى أهمية التشبيك مع القطاعات المعنية بما يسهم في التقدم التنموي والاقتصادي في المملكة.


‎من جهته، تحدث المجالي عن استراتيجية الملكية الأردنية للأعوام المقبلة، التي تصبو إلى تنشيط السياحة لتصبح عمّان بوابة لربط المشرق، ورفد السياحة الوافدة العربية والأجنبية.


وبين أهمية العمل مع هيئة تنشيط السياحة على استراتيجية مشتركة لتطوير سوق السياحة في الأردن، لافتًا إلى العمل على إتاحة جميع الطائرات الاقتصادية الجديدة لتقديم خدمات أفضل وبتكلفة أقل لتعزيز مستوى المنافسة.


وأشار المجالي إلى أبرز تحديات الملكية الأردنية، وعلى رأسها استكمال زيادة رأس مال الشركة لتغطية خسائر عامي 2020 و 2021 نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الوقود في المملكة مقارنة بالمحطات الخارجية، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية، ما يضعف القدرة التنافسية للملكية الأردنية أمام شركات الطيران الأخرى العاملة على نفس خطوط الطيران، التي لا تخضع لتلك الضرائب كون طائراتها مسجلة خارج الأردن.

 




 

 


 

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