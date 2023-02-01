سياحة الأعيان تقدم توصيات للحكومة للنهوض بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن اللجنة رفعت للحكومة من خلال رئاسة المجلس توصيات مُقترحة للنهوض بالقطاع السياحي في عدد من المواقع السياحية.

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وجاءت توصيات اللجنة بعد عدة زيارات أجرتها لمواقع سياحية وأثرية على مستوى المملكة، وعلى رأسها موقع متحف الأردن (موقع سبيل الحوريات الأثري) والمدرج الروماني وجبل القلعة، إلى جانب قضايا متعددة تتعلق بالقطاع السياحي بحثتها اللجنة خلال عدة لقاءات.



وبين العين الهندي أن اللجنة تقدمت بمقترحات وتوصيات إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس الأعيان، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة جاءت بهدف مواكبة أهم تطورات القطاع السياحي العالمي، بما ينعكس بشكل إيجابي ورئيسي على الخدمات التي يقدمها القطاع.



وأوضح أن من أهم توصيات اللجنة اعتماد متحف الأردن كوجهة للسياح؛ لاحتوائه على قطع أثرية تمثل جميع الحقب التاريخية التي مر بها الأردن، وتمكين المتحف من استقطاب الخبرات التي يحتاجها لديمومة محتوياته، والعمل على تسويقه محلياً وعالمياً ضمن البرامج السياحية، إلى جانب إدراج معلومات بشأنه ضمن المناهج التدريسية.



وتضمنت التوصيات، بحسب العين الهندي، أهمية العمل على تطوير المدرج الروماني ومتابعة تحسين بيئة الساحة الهاشمية، والأخذ بعين الاعتبار مكانتهما ورمزيتهما في الخطط والأنشطة السياحية في المملكة.



وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، خطة عملها المُقبلة، والتي من المُقرر أن تتضمن لقاءات واجتماعات مع معنيين بقطاعي السياحة والطيران، إلى جانب تنفيذ زيارات لمختلف المرافق السياحية في المملكة.