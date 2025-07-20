سياحة الأعيان تلتقي إدارة الشرطة السياحية

وثمن العين نزال، خلال اللقاء الذي جرى بدار المجلس، دور الإدارة المحوري والمهم في تعزيز الأمن السياحي، وأثرها الإيجابي على القطاع السياحي، مبينا أن الاجتماع جاء للاطلاع على مهام الإدارة وأبرز التحديات التي تواجهها أثناء تأدية واجبها وإنفاذ الخطط الموضوعة.
بدوره، استعرض العميد شومان واقع عمل الشرطة السياحية في محافظات المملكة كافة، وأبرز مهام الإدارة المتعلقة بحماية المواقع السياحية والسياح، والترفيق الأمني، والمشاركة في المهمات الأخرى، مثل الرقابة والتفتيش بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، للحفاظ على المنظومة السياحية خالية من الملاحظات.
وأشار إلى أن الخدمات الأمنية في قطاع السياحة، المقدمة من قبل الإدارة، تأتي لتحقيق الأمن السياحي ضمن استراتيجية أمنية تعتمد بشكل كبير على إنفاذ القانون.
وبين العميد شومان أن الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الإدارة، لتأمين القطاع السياحي ضمن منظومة الأمن العام، تأتي استجابة لأي معوقات أو تحديات تواجه السياح والعاملين في القطاع السياحي بكفاءة وفاعلية.
وقال، إن الإدارة تعمل على إنفاذ القوانين، لتحقيق الأمن السياحي، وحماية السياح والمواقع الأثرية، والمنشآت السياحية، وفق نهج تشاركي، وتتم الواجبات المنوطة بالإدارة وإجراءات الاستجابة مع المنشآت السياحية، ضمن أطر وإجراءات موحدة، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بعملها بالتعاون والشراكة المستمرة مع المؤسسات المرتبطة بالقطاع السياحي ذات العلاقة.
بدورهم، ثمن الأعيان الدور المهم والأثر الإيجابي لإدارة الشرطة السياحية في تعزيز الأمن السياحي، مشيدين بتطور عمل الإدارة من خلال استخدام الوسائل الحديثة لحماية المواقع وتأمين السائحين في تلك المواقع.
وأوصوا بالعمل على توحيد مرجعية اعتماد الإحصائيات السياحية في القطاع، بالتنسيق مع الشركاء، وتطوير المواقع السياحية وإدارتها وحمايتها، وتعزيز دور الشرطة السياحية في حفظ الأمن وسلامة المواقع الأثرية والسياحية.
وشددوا على أهمية دعم الشرطة السياحية، وتزويدها بكافة المستلزمات لإنجاح عملها، وتأهيل وتدريب كوادر الشرطة السياحية، وتزويدها بالكفاءات اللازمة المساندة لعمل الإدارة، مؤكدين ضرورة تعزيز كوادر الإدارة بما يضمن انسياب الحركة السياحية إلى المواقع الأثرية على امتداد المملكة، بسهولة ويسر.
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