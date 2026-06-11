الخميس 2026-06-11 08:08 م

"سياحة الأعيان" تلتقي عاملين في القطاع السياحي في مادبا

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جانب من الاجتماع
 
الخميس، 11-06-2026 07:54 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، اليوم الخميس، مع عاملين في القطاع السياحي في محافظة مادبا.

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وقال العين نزال، إن محافظة مادبا تُعد من أهم الوجهات السياحية والدينية في المملكة، لما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية ودينية ذات أهمية عالمية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة داعمة للقطاع السياحي بما يسهم في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية.


وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ومطالب العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة، والتحديات التي تواجه العاملين فيه، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل انطلاقًا من دورها التشريعي والرقابي، كحلقة وصل بين القطاع السياحي وصناع القرار لإيصال المطالب والملاحظات.


بدورهم، قال العاملون في القطاع، وعددهم 12 شخصًا ممن يديرون منشآت سياحية، إن المحافظة تعاني من حالة ركود وإغلاقات مستمرة لبعض المنشآت نتيجة تحديات متزايدة، مبينين أن تحقيق الاستدامة في القطاع يتطلب تقديم دعم حكومي مباشر وبرامج تحفيزية تساعد المنشآت على مواصلة عملها.


وأضافوا، أن القروض والالتزامات المالية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع السياحي، في ظل تراجع الإيرادات وارتفاع الكلف التشغيلية، مطالبين باتخاذ إجراءات تخفف من الأعباء المالية وتدعم استمرارية المشاريع السياحية، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية المحلية.


من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف دعم القطاع السياحي في محافظة مادبا وتعزيز دوره في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 
 


gnews

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