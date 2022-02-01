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الثلاثاء، 01-02-2022 03:37 م

سياحة الأعيان تلتقي مدير هيئة تنشيط السياحة

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، مع مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي وأهمية إيجاد الحلول المناسبة.

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وتحدث القطامين حيال أهمية قطاع السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي، ومحاربة البطالة، وضرورة تشجيع السياحة الداخلية بالإضافة إلى أهمية جلب العملة الأجنبية خاصة بعد تأثر القطاع بجائحة كورونا وتداعياتها.


ودعا العين قطامين إلى عمل دراسة تفصيلية تتضمن إحصائيات قطاع السياحة وتقف على قطاع الطيران العارض مع الدول الأجنبية، مطالبا باجتماع آخر يتم عرض الإحصائيات وعمل الهيئة بالتفصيل.

 

بدوره، تحدث عربيات عن الصعوبات التي تواجه قطاع السياحة خاصة بعد تأثره بجائحة كورونا وضرورة تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة التي تسهم في جلب السياحة الداخلية والخارجية.


ودعا إلى التعاون والتنسيق مع شركات الطيران لتسهيل الوصول إلى المناطق السياحية في المملكة، مشددا على ضرورة عمل دراسة تشمل إحصائيات دقيقة وموسعة فيما يخص التسويق وشركات الطيران الأوروبي.

 

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية توفير الدعم اللازم للهيئة، لتقوم بمهامها في تنشيط السياحة من الدول الأجنبية، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص للتعاون في الخروج بإحصائيات موحدة تختص بعمل الهيئة في العمل مع شركات الطيران الأوروبية.

 




 

 


 

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