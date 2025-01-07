"سياحة الأعيان" تناقش تحديات القطاع

وأكد نزال خلال الاجتماع، أهمية تذليل جميع تحديات القطاع السياحي وإيجاد الحلول الجذرية لها، من أجل تهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.
وشدد بحضور أعضاء اللجنة، على أهمية رفع الجهود الهادفة إلى التسويق والترويج السياحي لجميع مناطق المملكة، وعلى رأسها "الحج المسيحي" خصوصا في ظل احتضان المملكة لموقع المغطس.
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