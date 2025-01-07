"سياحة الأعيان" تناقش تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، تحديات القطاع السياحي في المملكة، وأبرز مخرجات تحليل واقع القطاع، الذي توصلت إليه اللجنة جراء تواصلها مع المعنيين في القطاعات السياحية المختلفة.

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وأكد نزال خلال الاجتماع، أهمية تذليل جميع تحديات القطاع السياحي وإيجاد الحلول الجذرية لها، من أجل تهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.