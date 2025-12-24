"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

06:54 م

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال، مع لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب سالم العمري، اليوم الأربعاء تعزيز التعاون والتنسيق بهدف النهوض بالقطاع السياحي وتطوير سياساته وبرامجه بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.





وأكد نزال، خلال الاجتماع، أهمية العمل المشترك وبما يحقق الأهداف الوطنية التي أقرتها رؤية التحديث الاقتصادي ومخرجاتها التي أكدت أهمية القطاع السياحي في إيجاد فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى توحيد الجهود المشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب لدعم القطاع السياحي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها وخلق فرص العمل.



وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على المجتمع وسوق العمل، لافتًا إلى واقع السياحة الحالي وما يواجهه من تحديات، والإحصائيات والمؤشرات السياحية التي تعكس حجم القطاع وأهميته الاقتصادية.



وتطرق نزال إلى الجهات المستهدفة بالتشغيل في القطاع السياحي، والتي تشمل الفنادق، ومكاتب السياحة والسفر، والأدلاء السياحيين، والحرفيين، إلى جانب النقل الجوي والبحري، مؤكدًا أن تنشيط هذه القطاعات يسهم في توفير فرص عمل حقيقية والمساعدة في معالجة مشكلة البطالة.



وأشار إلى أهمية تعريف مفهوم السائح استنادًا إلى إحصائيات الدوائر المعنية بالقطاع السياحي والإحصائيات الصادرة عنها والتي تعكس حجم النشاط السياحي في محافظات المملكة.



من جانبه، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري، أن الأردن يمتلك مواقع سياحية متميزة تحظى بحضور راسخ على خارطة السياحة العالمية، ما يستدعي البناء على هذه المقومات وتعزيز استثمارها بشكل أمثل، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، من خلال إعداد خطة تعريفية وترويجية شاملة تبرز صورة الأردن السياحية والثقافية أمام العالم.



بدورهم، أكد أعضاء لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان عزمهم تكثيف اللقاءات الدورية المشتركة، والعمل على تنفيذ زيارات ميدانية إلى مختلف المواقع والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، بهدف الوقوف على التحديات والمعيقات بشكل مباشر، والمساهمة في إيجاد حلول عملية تخفف من الأعباء التي تواجه العاملين والمستثمرين في القطاع، ومساعدة الأجهزة التنفيذية على تنفيذ برامجها وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.



وأشار أعضاء اللجنة إلى الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى تطوير السياحة والآثار، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحسين بيئة الاستثمار السياحي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.



في حين شدد أعضاء لجنة السياحة لدى النواب على أن الأمن والسلم الداخلي الذي يتمتع به الأردن يشكلان ركيزة أساسية لجذب السياح وعنصر قوة يجب البناء عليه في الخطط الترويجية والتسويقية، مؤكدين أهمية إبراز صورة الأردن كبلد آمن ومستقر، بما يعزز ثقة السياح ويشجع على زيادة أعداد الزوار من مختلف دول العالم.

