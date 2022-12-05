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الإثنين، 05-12-2022 04:21 م

سياحة النواب تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عبيد ياسين، آلية عملها في المرحلة المُقبلة والسبل الكفيلة للنهوض بالقطاع السياحي والخدمات العامة.

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وقال ياسين إن اللجنة أمامها مسؤوليات كبرى حيال الملفات المُتعلقة بها، لا سيما بقطاع السياحة، الذي يعتبر رافداً للاقتصاد الوطني في المملكة، ما يدعونا إلى تكثيف الجهود للنهوض به.


وتوافقت اللجنة على وضع برنامج عملها للوقوف على جميع التحديات والمعيقات التي تقف امام قطاعات السياحة والآثار والنقل والاشغال والاقتصاد الرقمي وضرورة العمل على تذليل العقبات.

 

وأضاف ياسين أن "السياحة النيابية" ستقوم بزيارة الى جميع المواقع السياحية والأثرية للوقوف على مطالبها، والتحديات التي تواجهها، وصولاً لدعمها ومواصلة سير عملها بالشكل الطبيعي.


وفيما يتعلق بملف النقل، دعت اللجنة الحكومة الى تخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع معيشة المواطن الأردني وتخفيف الأعباء عنه.


وبخصوص اضراب مالكي وسائقي الشاحنات في المملكة الذي جاء احتجاجا على ارتفاع الكلف التشغيلية، طالبت اللجنة الحكومة بإيجاد حل سريع لهذا القضية والنظر اليها بجدية واهتمام محذرة من انعكاساتها وتداعياتها على الجميع. 


من جهتهم قدم النواب: دينا البشير، رمزي العجارمة، عائشة الحسنات، أسامة القوابعة، محمود الفرجات، ماجد الرواشدة، نواش القواقزة جملة من المقترحات والأفكار التي تسهم في النهوض بأداء اللجنة في المرحلة المقبلة.

 




 

 


 

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