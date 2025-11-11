الثلاثاء 2025-11-11 01:53 م
 

شاهد : مشادات تحت القبة ورفع الجلسة الى اشعار آخر - فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الثلاثاء، 11-11-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شهدت جلسة الاستماع لمشروع موازنة عام 2026 وانتخاب لجان المجلس الدائمة، اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر داخل قبة البرلمان إثر إعلان أسماء النواب المترشحين للجنة القانونية.

 بدوره قرر رئيس المجلس، مازن القاضي  رفع الجلسة إلى إشعار لاحق، في انتظار التوافق على آلية اختيار أعضاء اللجان.

 

 

 
 
