شركات الكهرباء: ارتفاع الفواتير سببه تغير النمط الاستهلاكي وزيادة استخدام التدفئة

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة أيمن أبو هنية، الاثنين، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وعقدت اجتماعا تنسيقيا ضم رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة، وأعضاء اللجنة، ومديري شركات توزيع الكهرباء.

اضافة اعلان



جاء ذلك استجابة لملاحظات المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء خلال ذروة فصل الشتاء، وبما يؤكد أولوية حماية مصلحة المواطن عبر تعاون مؤسسي متكامل يربط بين الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية، ويعزز قنوات التواصل مع الجمهور.



وأكد أبو هنية أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة الطاقة النيابية، وحرصها على متابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشكل مباشر مع الجهات المعنية، مشددا على أهمية العمل التكاملي بين مجلس النواب وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء، وبما يسهم في تعزيز الاستجابة السريعة والشفافة، وإيجاد حلول مشتركة للحد من الشكاوى التي تتكرر خلال ذروتي فصلي الصيف والشتاء، التي غالبا ما تكون مرتبطة بنمط الاستهلاك، وانتقال بعض المشتركين إلى شرائح تعرفة أعلى.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب صالح أبو تايه، وجمال قموة، وخضر بني خالد، وراكين أبوهنية، وإسلام العزازمة، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، خلال مداخلاتهم، حرصهم على متابعة قضايا المواطنين والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة المقترحات الممكنة ومعالجة الملاحظات الواردة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين اللجنة والهيئة لمتابعة الملاحظات التي ترد عبر المنصة الإلكترونية المستحدثة في مجلس النواب، بما يضمن سرعة الاستجابة والمعالجة الفاعلة.



من جانبه، أكد السعايدة أهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة، وحرصها على التعامل مع شكاوى المواطنين وفق آليات وإجراءات موثقة تراعي العدالة والدقة والشفافية.



وأكّد أن الفاقد الكهربائي لا يتم تحميله على فاتورة المشتركين، موضحا أن الفواتير تعكس الاستهلاك الفعلي المبني على قياسات وطرق احتساب فنية واضحة ودقيقة.



وأشار إلى استمرار الهيئة في تكثيف الحملات التوعوية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، لتوضيح سبل الترشيد الأمثل لاستهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة ارتفاع الأحمال.



من جهتهم، أكد مديرو شركات توزيع الكهرباء، التزامهم بدقة القياس، لا سيما مع التوسع في استخدام العدادات الذكية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، موضحين أن ارتفاع الفواتير خلال فصل الشتاء يرتبط بتغير النمط الاستهلاكي، وزيادة ساعات تشغيل أجهزة التدفئة وتسخين المياه.