شريم: المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية

الوكيل الاخباري - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب ميادة شريم، إن المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية لتمكينها، مشيرة إلى أن التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة أكدت ضرورة مشاركة المرأة في صياغة وصناعة القرارات في كل المجالات.



حديث شريم جاء خلال لقاء تشاركي عُقد، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان هيفاء النجار وأعضاء اللجنة، جرى خلاله مناقشة القضايا المهمة المشتركة التي من شأنها تذليل كل التحديات التي تواجه المرأة الأردنية.

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