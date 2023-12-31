شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

الوكيل الإخباري - قالت مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم إن المرأة الأردنية طرف رئيسي في التنمية المحلية ولها مساهمات واضحة في مسيرة البناء والانجاز الوطني.



وأكدت شريم أن المرأة الأردنية حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات وكان لها دوراً بارزاً في التنمية الشاملة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، داعية الى تذليل جميع العقبات والتحديات امامها لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في نهضة المجتمع .



وأضافت أن جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه باستمرار إلى دعم المرأة الأردنية واتخاذ جميع الخطوات لتمكينها وتعزيز حضورها في شتى الميادين، مشيرة بهذا السياق الى توجيهات جلالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي قدمت توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.



وبينت شريم أن التعديلات الأخيرة على الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب، سيكون لها أثر كبير في دعم مشاركة المرأة سياسيا ودعمها أيضا في تولي مناصب قيادية في الدولة، لافتة أن الأردن يشهد الآن تطبيق حقيقي للتشريعات الداعمة للمرأة لا سيما قانون الأحزاب الذي اشترط أن تكون 20 % نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب عند التأسيس فضلاً عن رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح هناك امرأة عن كل دائرة انتخابية.



وأشارت الى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية، مؤكدة انه على جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب مسؤولية المشاركة الحقيقية للمرأة والشباب وإدماجهم بالحزب ووضعهم في مناصب صنع القرار، وأن لا يكون وجودهم فقط لإكمال الشكل الذي ألزمهم به القانون.



وبينت شريم أن المرأة حظيت باهتمام غير مسبوق في العامين الماضيين، حيث نشطت الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة واقع المرأة من مختلف الجوانب لتفعيل دور المرأة في دعم التنمية الشاملة، مشيرة بهذا الصدد الى استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة.

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وشددت على انه لا يمكن الوصول الى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة الا من خلال التشاركية والتعاون بين الرجل والمرأة على جميع الأصعدة.



وقالت هدفنا جميعا الوصول لجميع النساء بكل مناطق وقرى الأردن والوقوف على العقبات والصعوبات التي تواجه المرأة والخروج بتوصيات سياسية تساعدنا دومًا لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في التنمية المحلية.