شريم تدعو لدعم جهود الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الوكيل الإخباري - شارك وفد نيابي برئاسة مساعدة رئيس مجلس النواب ميادة شريم في اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة " العمل من اجل الاستدامة والسلام " المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقالت شريم إن المنتدى الذي تستمر جلساته على مدار ثلاثة أيام يناقش عدد من المحاور ابرزها: اصلاح المؤسسات العامة لبناء السلام وإقامة مجتمعات شاملة (الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة) ، بناء الشراكات لتسريع تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، القضاء على الفقر في أوقات الازمات ( الهدف الأول من اهداف التنمية المستدامة) ، تحول النظم الغذائية في بيئة متعددة الازمات ( الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة ) .



وأكدت في كلمة القتها خلال المنتدى على ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني قدم نموذجاً واقعيا للعالم لكسر الحصار على أهلنا في غزة من خلال إنزال المساعدات والغذاء والدواء من الجو عبر طائرات سلاح الجو للتخفيف من معاناتهم مؤكدة أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع.



ودعت شريم الى دعم الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإحلال السلام بالمنطقة، مطالبة العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات وإلزام إسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.



وأشارت شريم الى أن إرساء السلام والتنمية المستدامة هو أساس لمستقبل الكون والإنسانية مؤكدة ان الرؤية التي وضعتها الأمم المتحدة بهذا الشأن تهدف للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات سلمية.



وتساءلت شريم كيف لنا اليوم ان نتفاعل مع الأمم المتحدة ونحقق أهداف التنمية المستدامة ونحن نرى ازدواجية في تطبيق معايير هذه الأهداف فالشعب الفلسطيني اليوم "رجالا، نساءً ، شيوخاً، وأطفالاً جميعهم يشعرون بأنهم بشر من نوع آخر، والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان تدمي جراحًا نفسية على أهلنا غزة وتشعرهم بالخوف وعدم الأمان بسبب هذه الازدواجية.



وأوضحت ان الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وجد للتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ويتيح هذا الهدف إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات كما ينص الهدف على انه ينبغي للناس ان تتحرر في كل مكان من الخوف من جميع أشكال العنف وأن يشعروا بالأمان طول حياتهم مهما كان عرقهم أو عقيدتهم، وهنا أود التركيز على العنف والقتل والدمار الذي يتعرض له أهلنا في قطاع غزة، متسائلة أين فلسطين من هذا الهدف



وقالت شريم: رأينا الدول الغربية والمنظمات والهيئات الدولية التي لم تتردد في فرض عقوبات حازمة على روسيا بسبب انتهاكها القانون الدولي في حربها على أوكرانيا، فيما تغض النظر عن انتهاكات إسرائيل واحتلالها في فلسطين.

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وأضافت يتعين اليوم على البرلمانيين والحكومات والمجتمع المدني أن يعملوا معا لحل الصراع في غزة وإخضاع الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة القانونية الدولية وتعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان بشكل أساسي وأولي وضرورة فك الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال المواد الغذائية والأدوية الى القطاع.



ويضم الوفد النيابي كلاً من النواب : مروة الصعوب وريما العموش وضرار الحراسيس وسالم الضمور وتيسير كريشان ومحمد أبو صعيليك .