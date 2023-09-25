شريم سفيرة للسلام في الأردن

الوكيل الإخباري - اختارت منظمة " المنطقة العالمية الثانية IWPG" رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم لتكون سفيرة للسلام في الأردن.

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وبينت شريم في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين ان اختيارها سفيرة للمنظمة جاء عقب مشاركتها للمؤتمر الذي عقدته المنظمة مؤخراً في كوريا الجنوبية تحت عنوان " قمة المرأة للسلام العالمي 2023".



وكانت شريم قد اكدت في المؤتمر الدور الذي تضطلع به المرأة الأردنية في السلام والامن لافتة بذات الوقت الى اجندات المرأة للسلام والامن.



كما تناولت عدد من العناوين الرئيسة حول سبل تعزيز السلام المتقدم للنساء واعداد مستقبل سلمي للأطفال والشباب بما يتماشى مع متطلبات العصر.



وزادت ان المرأة اليوم لها مشاركة كبيرة جنبًا الى جنب مع الرجل بالجهود المبذولة لصنع السلام ومنع النزاعات، مبينة بهذا الصدد ان عدد النساء المشاركات في عمليات صنع السلام الرسمية حالياً لا يزال منخفضاً رغم تعدّد الالتزامات والمبادرات المتخذة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



وتابعت انه في السنوات الماضية تم تمثيل المرأة الأردنية بشكل كبير في مواقع صنع القرار وفي القطاع الأمني والعسكري، وعدد المشاركة النسائية يزداد كل سنة لافتة بهذا الشأن الى ان الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، ساهمت بشكل كبيرة في الاستجابة للنوع الاجتماعي في تحقيق السلم والأمان.



وتابعت قائلة: للمشاركة السياسية للمرأة دور كبير لتحقيق الأمن والسلام لذلك قمنا سابقًا بجهود جبارة عبر التعديلات الدستورية برفع نسب مشاركة المرأة سياسيًا، فتم إقرار حزمة من القوانين من شأنها تطوير وتعزيز تمكين المرأة الأردنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.



وبختام حديثها أكدت شريم على دور الدولة الأردنية ومدى اهتمامها بالمرأة وتعزيز سبل الأمن والأمان والحماية، موضحة ان الأردن كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، لإيمانها بالدور الذي تمثله وتلعبه المرأة بتحقيق السلام والحماية.