شقيقة العين خالد رمضان في ذمة الله

الوكيل الإخباري

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- يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.انتقلت إلى رحمة الله فجر اليوم الأحد/ 2022/11/20 المرحومة (عالية رمضان) شقيقة العين خالد رمضان.وسيتم تشييع جثمانها الطاهر والصلاة عليها من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير بعد عصر اليوم الأحد.تقبل التعازي للرجال من اليوم الأحد ولمدة ثلاث أيام، وللنساء اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين في قاعة مسجد الكالوتي - الرابية (للرجال والنساء).إنا للّه وإنا إليه راجعون