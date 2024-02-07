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الأربعاء، 07-02-2024 08:47 ص

صباح الدردور تؤدي اليوم اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الذيابات

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الوكيل الإخباري - تؤدي النائب صباح الدردور، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس النواب، وذلك خلال انعقاد جلسة تشريعية للمجلس، خلفا للنائب عبد السلام الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي.

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وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الدردور "حاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة إربد.


حيث تؤدي الدردور اليمين الدستورية "سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام)".


ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024.


كما تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة الخدمات الالكترونية والرقمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.


فيما تطلع لجنة الزراعة والمياه على الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة الأردن للقطاع الزراعي.

 




 

 


 

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