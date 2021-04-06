الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

الكورة: مشروع لحفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار العام الحالي

وزير الاعلام لـ الوكيل : الحكومة ستعلن عن اجراءات تخفيفية بشهر رمضان

لجنة مراجعة قانون الجمعيات تشكل لجانها الفرعية

تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع السفراء وشارع الحرية

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

لجنة الاوبئة : رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح الجائحة

الاوقاف توضح حول تعليمات موسم العمرة في شهر رمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 04:37 م

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

3


الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة فراس الهواري، الواقع الصحي والوبائي ومطاعيم فيروس كورونا.
اضافة اعلان

وقال العين الحسبان، بحضور أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور محمود زريقات، وأمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة الدكتور عادل البلبيسي، "إننا نعيش أزمة حقيقية وعميقة، تظهرها أعداد الإصابات والوفيات غير المسبوقة جراء الفيروس التاجي".

وتساءل عن خطط تنظيم وتوحيد القطاع الصحي واستعدادات الوزارة لتأمين اللقاحات للمواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لجنة قانونية

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

نواب

لجان نيابية تواصل اجتماعاتها اليوم

1617628440612

رئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الفرنسية

420213205625653328192

مطالبة بفتح المساجد في رمضان

1

رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية الروماني

نواب

جلسة لمجلس الأمة اليوم

أخبار متعلقة
420213205625653328192

مطالبة بفتح المساجد في رمضان