صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

الوكيل الاخباري -

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بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة فراس الهواري، الواقع الصحي والوبائي ومطاعيم فيروس كورونا.وقال العين الحسبان، بحضور أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور محمود زريقات، وأمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة الدكتور عادل البلبيسي، "إننا نعيش أزمة حقيقية وعميقة، تظهرها أعداد الإصابات والوفيات غير المسبوقة جراء الفيروس التاجي".وتساءل عن خطط تنظيم وتوحيد القطاع الصحي واستعدادات الوزارة لتأمين اللقاحات للمواطنين.