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الإثنين، 13-09-2021 03:23 م

صحة الأعيان تبحث تحديات القطاع الصحي

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أبرز تحديات القطاع الصحي، ومحاور استراتيجية الوزارة.

وأكد رئيس اللجنة العين الدكتور ياسين الحسبان، أهمية تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي فيما يخص القطاع الصحي، وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستكمال المشاريع الصحية وعلى رأسها الربط الإلكتروني، وحوسبة القطاع الصحي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتسهيل مجمل الاجراءات.

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