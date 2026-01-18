الأحد 2026-01-18 05:45 م

"صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل

ا
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 18-01-2026 05:26 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خطط تحسين منظومة التأمين الصحي الشامل.

اضافة اعلان


كما بحثت خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، ومدير إدارة التأمين الصحي الدكتورة علا المساعفة، آلية تغطية وزيادة الفئات المشمولة في التأمين الصحي.


وقال العين الحسبان، إن الاجتماع جاء للاطلاع على خطط الوزارة في شمول عدد من الفئات في التأمين الصحي، إلى جانب الاطلاع على خطط تحسين منظومة التأمين الصحي، وخطة تطوير القطاع الصحي.


وأكد ضرورة الحوار والتواصل مع أصحاب القرار والجهات ذات الاختصاص، بهدف تطوير العمل في التأمين الصحي، واعتماد دراسة مبنية على تحليل يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


من جانبها، قدمت خريسات، عرضا شمل أبرز ملامح برنامج التأمين الصحي والخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والفئات المشمولة بالتأمين، مبينة التعليمات التي وضعتها الوزارة بهدف شمول وإضافة فئات في التأمين الصحي، الذي وضع ضمن ممارسات تعزز من الحوكمة.


بدورها، قالت المساعفة إن الوزارة أعدت دراسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي شملت عدد من البيانات الصحية، موضحة أن الدراسة أظهرت بعض الملاحظات التي جرى تصويبها، ومن ضمنها ازدواجية التأمين الصحي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية محافظ جرش يطلع على سير العمل في مديرية الأشغال

ا

شؤون برلمانية "صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل

محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

خلال لقائه وفدا من أبناء البويضة بلواء الرمثا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

ي

أخبار محلية جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة

ت

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات



 






الأكثر مشاهدة