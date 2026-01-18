"صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل

كما بحثت خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، ومدير إدارة التأمين الصحي الدكتورة علا المساعفة، آلية تغطية وزيادة الفئات المشمولة في التأمين الصحي.
وقال العين الحسبان، إن الاجتماع جاء للاطلاع على خطط الوزارة في شمول عدد من الفئات في التأمين الصحي، إلى جانب الاطلاع على خطط تحسين منظومة التأمين الصحي، وخطة تطوير القطاع الصحي.
وأكد ضرورة الحوار والتواصل مع أصحاب القرار والجهات ذات الاختصاص، بهدف تطوير العمل في التأمين الصحي، واعتماد دراسة مبنية على تحليل يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
من جانبها، قدمت خريسات، عرضا شمل أبرز ملامح برنامج التأمين الصحي والخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والفئات المشمولة بالتأمين، مبينة التعليمات التي وضعتها الوزارة بهدف شمول وإضافة فئات في التأمين الصحي، الذي وضع ضمن ممارسات تعزز من الحوكمة.
بدورها، قالت المساعفة إن الوزارة أعدت دراسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي شملت عدد من البيانات الصحية، موضحة أن الدراسة أظهرت بعض الملاحظات التي جرى تصويبها، ومن ضمنها ازدواجية التأمين الصحي.
